Fußball-WM

Ohne Erlaubnis! Neymar postet Privatchats mit Kollegen

Bei der Weltmeisterschaft in Katar scheitert Brasilien im Elfmeterschießen an Kroatien. Superstar Neymar veröffentlicht in der Folge private Chatnachrichten mit den Fehlschützen - ohne deren Erlaubnis.