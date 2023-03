Schreck-Moment für Norwegen und Manchester City! Erling Haaland muss von der norwegischen Nationalmannschaft abreisen. Er verließ das Trainingslager in Marbella vorzeitig. Das teilte der Verband auf Twitter mit.

Grund dafür ist eine Leistenverletzung. Der Star-Stürmer verpasst somit die Spiele gegen Spanien und Georgien, die im Rahmen der Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 stattfinden. Wie lange der 22-Jährige ausfällt, ist noch nicht klar. In einem Statement gibt der Verband an: "Erling hat es schwer getroffen, als er erfuhr, dass er nicht für die Mannschaft spielen kann."

Nationalmannschaftsarzt Ola Sand erklärt zudem: „Wir hatten gehofft, dass es sich nur um eine Kleinigkeit handelt, die sich bis Samstag legen würde, aber nach den gestrigen Tests und Untersuchungen wurde klar, dass er die Spiele gegen Spanien und Georgien nicht bestreiten kann. Es ist besser, dass er dann im Verein medizinisch betreut wird."

Nach dem 6:0-Sieg von Manchester City gegen den FC Burnley im FA Cup soll Haaland Schmerzen in der Leiste gehabt haben.

Norwegen in Gruppe A der EM-Quali

In der Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 trifft Norwegen in Gruppe A auf Spanien, Schottland, Georgien und Zypern. Am Samstag geht es gegen den härtesten Gegner der Gruppe, Spanien.

Haaland, der sich zuletzt in herausragender Form gezeigt hat, kann dabei sein Nationalteam nicht auf dem Platz unterstützen. Das Duell gegen Georgien folgt am 28. März.

Danach beginnt für Manchester City die heiße Phase - sowohl in der Champions League als auch in der Premier League.

In der "Königsklasse" treffen die "Citizens" auf den FC Bayern München, in der Liga will man Tabellenführer FC Arsenal den Traum von der Meisterschaft zerstören.