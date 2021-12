München - Die Verleihung des Ballon d'Or am Montagabend hat in der Fußballwelt viele Gemüter erhitzt. Nun hat sich auch Bayern-Star Thomas Müller geäußert und sein Unverständnis ausgedrückt.

"Aus bayerischer, polnischer und auch aus deutscher Sicht war die Verleihung des Ballon d'Or gestern Abend auf jeden Fall eine Enttäuschung. Für manche sogar noch etwas mehr", schrieb er am Dienstagabend auf seinem Linkedin-Profil.

So habe mit Lionel Messi zwar "der wahrscheinlich beste Individualist, den der Fußball je hervorgebracht hat, gewonnen", dies ändere aber nichts an seiner Meinung, "dass es dieses Mal Robert Lewandowski mehr verdient gehabt hätte."

Noch mehr Ehrgeiz bei Müller

Zudem beklagte das bayerische Urgestein, dass wie bei Franck Ribery im Jahr 2013 eine gewisse Benachteiligung der Bundesliga-Stars zu spüren sei. Zwar habe ihn persönlich der Ausgang der Wahl "nicht wirklich überrascht", ihm sei aber noch einmal etwas klar verdeutlicht worden.

"Wir haben großartige Spieler in der Bundesliga und müssen uns nicht verstecken. Für weltweite Anerkennung sind allerdings noch weitere internationale Erfolge nötig", erklärte der 32-Jährige.

Dies wiederum führe bei Müller nur zu noch mehr Ehrgeiz. So ist es für ihn "eine riesige Motivation, alles in die Waagschale zu werfen, um die Champions League wieder nach München zu holen und der Fußballwelt zu zeigen, was Sache ist. Und vor allem, was der deutsche Fußball zu bieten hat", führte er weiter aus.

Den perfekten Zeitpunkt und Gegner dafür hat Müller bereits gefunden. "Die nächste Möglichkeit dazu haben wir nächsten Mittwoch beim Champions-League-Spiel gegen den FC Barcelona", formulierte der Bayern-Star: "Gehen wir es an!"

