Berlin (SID) - Der FC Chelsea hat seine aberwitzige Shoppingtour mit einem Rekordtransfer beendet. Für 121 Millionen Euro verpflichteten die Blues Weltmeister Enzo Fernandez von Benfica Lissabon. Dies teilte der portugiesische Hauptstadtklub am Mittwoch mit. Damit löste der argentinische Mittelfeldspieler Manchester Citys Jack Grealish als teuersten Premier-League-Neuzugang ab. Der Außenstürmer war 2021 für 117,50 Millionen Euro von Aston Villa zu den Skyblues gegangen.

Fernandez, der in London einen Vertrag bis 2031 erhält, war erst vergangenen Sommer von River Plate nach Lissabon gewechselt, wo er sich unter dem deutschen Trainer Roger Schmidt gut entwickelte. Für Chelsea war es derweil der achte Neuzugang im Winter. Alleine in diesem Transferfenster gab der Klub laut transfermarkt.de 329,50 Millionen Euro aus. In der gesamten Saison 2022/2023 belaufen sich die Ausgaben des aktuellen Tabellenzehnten auf 611,49 Millionen Euro.