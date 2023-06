von Daniel Kugler

Die Katze ist aus dem Sack, Lionel Messi wird seine Karriere nach eigener Aussage bei Inter Miami in den USA in der Major League Soccer (MLS) fortsetzen.

Auch wenn laut Statement der Liga "noch etwas Arbeit bleibt, um den Vertrag zu finalisieren", laufen in Miami die Vorbereitungen auf das Debüt des Superstars derweil schon auf Hochtouren.

Ein wenig müssen sich die Fans aber noch gedulden.

Messi-Debüt für Miami wohl erst Ende Juli

Nachdem der siebenmalige Ballon d'Or-Gewinner seinen Vertrag bei Paris St. Germain nicht verlängert hat, steht Messi jedoch noch bis 30. Juni bei den Parisern unter Vertrag.

Laut der spanischen Zeitung "AS" wird der Flügelspieler zunächst etwa drei Wochen mit seiner Familie im Urlaub verbringen, bevor er mit seinen neuen Mannschaftskameraden die Arbeit aufnehmen kann.

Messis Debüt wird dem Bericht zufolge dann mit großer Wahrscheinlichkeit im Rahmen des League Cup 2023 stattfinden, der als Turnier zwischen MLS-Vereinen und Klubs aus der mexikanischen Liga MX ausgetragen wird.

Die MLS pausiert nach dem Spieltag am 15. und 16. Juli für mehrere Wochen. Wahrscheinlichster Termin für Messis erstes Spiel im neuen Klub wäre dann wohl Freitag, der 21. Juli, im ersten Ligapokal-Gruppenspiel des Wettbewerbs gegen Cruz Azul.

Sein erstes MLS-Spiel wird Messi dann offenbar nach der Wiederaufnahme der Liga im Heimspiel gegen den Charlotte FC am Sonntag, den 21. August, bestreiten.

Ticketpreise für Messi-Debüt gehen durch die Decke

Die Ticketpreise für das wahrscheinliche erste Spiel des Argentiniers explodierten in Erwartung des Debüts des Weltmeisters bereits binnen Minuten.

So lag der niedrigste Preis für ein Ticket im Cup gegen Cruz Azul am Dienstag laut der Ticketplattform "TickPick" noch bei 29 Dollar (ca. 27 Euro). Nach der Wechsel-Ankündigung des Superstars am Mittwoch schoss der günstigste Preis dann auf schwindelerregende 477 Dollar (ca. 445 Euro) in die Höhe.

Miami trägt seine Heimspiele im Drive Pink Stadium in Fort Lauderdale aus, welches ein Fassungsvermögen von 18.000 Sitzplätzen hat.

Al-Hilal scheitert in letzter Minute mit Weltrekordangebot für Messi

Für den USA-Wechsel schlägt Messi neben einer Rückkehr zum FC Barcelona ebenfalls ein schwindeleregendes Angebot aus Saudi-Arabien aus, das seinesgleichen gesucht haben soll.

Laut Journalistin Helena Condis vom spanischen Radiosender "Cope" haben die Saudis einen letzten verzweifelten Versuch unternommen, um den Argentinier doch noch von einem Wechsel in den Wüstenstaat zu überzeugen.

Al-Hilal soll demnach sein Angebot nochmals deutlich erhöht haben und einen Dreijahresvertrag über satte 1,5 Milliarden Euro - also 500 Millionen Euro im Jahr - geboten haben. Zuvor wurde berichtet, dass der 35-Jährige bereits im April ein Angebot über 400 Millionen Euro pro Saison vorgelegt bekommen hatte.

"Wenn es eine Frage des Geldes gewesen wäre, wäre ich nach Arabien oder sonst wohin gegangen", erklärte Messi seine Entscheidung vielsagend im Interview mit den spanischen Zeitungen "Sport" und "Mundo Deportivo".