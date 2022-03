Manchester/München - Der niederländische Fußballprofi Tahith Chong ist Opfer eines brutalen Raubüberfalls geworden.

Wie die englische "Sun" berichtet, stürmten drei maskierte Männer seine Wohnung in Manchester und erbeuteten dabei Uhren, Schmuck, Handtaschen und zahlreiche Designer-Klamotten. Der Vorfall ereignete sich bereits Mitte Januar.

Chong war demnach kein zufälliges Ziel, sondern wurde zuvor gezielt ausgesucht. Mitten in der Nacht brachen die Räuber ein, weckten Chong brutal und hielten ein Messer an die Kehle.

Einbrecher verspotteten Chong

Wenig später sollen sie den 22-Jährigen zudem aufgrund seiner nachlässigen Sicherheitsvorkehrungen sogar verspottet haben. Der Mittelfeldspieler, der derzeit an Birmingham City ausgeliehen ist, befand sich zu der Zeit in einer Reha in Manchester und erholte sich dort von einer Leistenoperation.

Laut der "Sun" soll vor allem Chongs Aktivität auf Social Media das Interesse der Einbrecher geweckt haben, die zudem verdächtigt werden, auch bei an weiteren Überfällen auf andere Stars der beiden Manchester Klubs beteiligt gewesen zu sein.

Der Niederländer spielte zwischen August 2020 und Januar 2021 für Werder Bremen. Dabei bereitete Chong allerdings nur ein Tor vor, die Leihe wurde in beidseitigem Einvernehmen wieder beendet.

