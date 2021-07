München - Nach dem Triumph bei der Copa America hat Lionel Messi einem 100-jährigen Fan einen ganz besonderen Moment beschert. Don Hernan führt seit Tag eins akribisch Buch über Messis Karriere, notiert dessen Spiele und Tore mit dem FC Barcelona und der Nationalmannschaft fein säuberlich auf.

Enkel Julian veröffentlichte die Geschichte über das Hobby seines Opas auf TikTok und ging damit viral.

Als Messi davon erfuhr, nahm er kurzerhand eine Grußbotschaft auf und sendete sie seinem größten Fan.

Dicke Umarmung von Messi

"Hallo Hernan, deine Geschichte hat mich erreicht. Das ist ja unglaublich, dass du dir all die Arbeit machst. Ich schicke dir eine dicke Umarmung und eine großes Dankeschön für deine Mühe", so der 34-Jährige in dem kurzen Clip.

Enkel Julian hielt die Reaktion seines Großvaters auf Messis unerwartete Grüße im Video fest. Die Rührung ist dem alten Herrn ins Gesicht geschrieben. Er kann sein Glück kaum fassen. "Was für eine Überraschung. (…) Messi, ich habe deine Karriere immer verfolgt und ich werde es weiterhin tun. Bis zum Ende werde ich hinter dir sein."

In Argentinien ist der 100-Jährige jetzt selbst ein kleiner Star, taucht immer wieder in TikTok-Videos seines Enkels auf.

