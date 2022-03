International

München - Mesut Özil ist von Fenerbahce Istanbul suspendiert worden. Das gab der Klub am Donnerstag über die sozialen Medien bekannt. Offizielle Gründe für die Suspendierung gibt es derzeit nicht. Türkische Medien spekulieren jedoch, dass der ehemalige Nationalspieler nach seiner Auswechslung im letzten Ligaspiel gegen Konyaspor mit Trainer Ismail Kartal aneinandergeraten sei. Dabei sollen auch Beleidigungen gefallen sein.

Özil, der in der laufenden Spielzeit neun Tore erzielen konnte, äußerte sich bisher noch nicht. Zusammen mit dem 33-Jährigen wurde auch Ozan Tufan aus dem Kader geschmissen. Dieser hatte sich ebenfalls mit seinem Coach gestritten, weil er erst in der Nachspielzeit eingewechselt worden war.

Bilgilendirme



Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır.

Kamuoyuna duyurulur.



Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/dXbO1o9Scn — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 24, 2022

Schon in den vergangenen Wochen stand Özil in der Kritik. Während er an einer Lendenwirbelverletzung laborierte, berichteten türkische Medien, dass Özil wegen nicht erhaltener Gehaltszahlungen streiken würde. Diesen Vorwurf wies der Verein ab, gab jedoch zu, dass sich der Klub in einer "schwierigen wirtschaftlichen" Phase befinde. Der Linksfuß war im Januar 2021 vom FC Arsenal nach Istanbul gewechselt und steht noch bis 2024 bei "Fener" unter Vertrag.

