International

München - Er galt als eines der größten Talente der 2000er-Jahre, nun beendet er seine Karriere. Jack Wilshere hängt die Fußball-Schuhe an den Nagel. Der 30-Jährige lief zuletzt in Dänemark für Aarhus GF in der ersten Liga auf.

Wilshere debütierte als 16-Jähriger unter Trainer-Ikone Arsene Wenger für den FC Arsenal in der Premier League und Champions League. Dem zentralen Mittelfeldspieler wurde eine große Zukunft vorausgesagt, damals überzeugte er mit seinem Passspiel, seiner Spielintelligenz und Dribbelstärke. Auch gegen den Ball arbeitete er gut.

Doch Verletzungen warfen den hoch begabten Engländer immer wieder aus der Bahn. Zusammengerechnet verpasste er in seiner Karriere knapp vier komplette Spielzeiten und wurde auch daher den vielen Vorschusslorbeeren nie gerecht.

Nächste Station: Trainer?

Auf Twitter schrieb Wilshere: "Ich habe meinen Traum gelebt. In Wahrheit war es schwierig zu akzeptieren, dass meine Karriere in letzter Zeit aus Gründen, die außerhalb meiner Kontrolle lagen, aus den Fugen geraten ist. Ich hatte währenddessen immer das Gefühl, dass ich noch so viel zu geben habe."

Laut "The Athletic" könnte Wilshere zum FC Arsenal als Jugendtrainer zurückkehren.

