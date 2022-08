Washington (SID) - Der ehemalige englische Fußball-Nationalspieler Wayne Rooney hat in der nordamerikanischen Profiliga MLS ein erfolgreiches Debüt als Trainer von DC United gefeiert. Der Klub aus der US-Hauptstadt Washington besiegte Orlando City durch zwei Treffer in der Nachspielzeit mit 2:1 (0:1) und beendete damit eine Serie von vier Spielen ohne Sieg.

Rooney war schon am 12. Juli zum Coach ernannt worden, hatte aber noch auf sein Arbeitsvisum warten müssen. In der Tabelle liegt DC United auf dem letzten Platz in der Eastern Conference, acht Punkte entfernt von einem Play-off-Platz.