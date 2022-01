Buenos Aires (SID) - Der argentinische Fußball-Nationaltrainer Lionel Scaloni verzichtet in den anstehenden WM-Qualifikationsspielen in Chile (27. Januar) und Kolumbien (1. Februar) auf Superstar Lionel Messi. Der Kapitän fehlt nach seiner Coronavirus-Infektion im am Mittwoch verkündeten Aufgebot des Südamerikameisters.

Messi war erst am Dienstag wieder ins Training bei seinem Klub Paris St. Germain eingestiegen. Der zweimalige Weltmeister Argentinien ist bereits für die Endrunde in Katar (21. November bis 18. Dezember) qualifiziert.