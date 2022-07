München - Für Ex-Nationalspieler und Bayern-Star Miroslav Klose ging das Debüt als Cheftrainer des österreichischen Bundesligisten SCR Altach in die Hose.

Zum Saisonauftakt verlor Klose mit dem Klub aus Vorarlberg mit 1:2 (0:1) beim TSV Hartberg.

Avdijaj: Schalke-"Bubi" wurde einst durch 50-Millionen-Klausel berühmt

Ausgerechnet der frühere Schalker Donis Avdijaj vermieste Klose die Premiere, der Offensivspieler erzielte beide Tore für die Hartberger, musste später jedoch verletzt ausgewechselt werden.

Avdijaj erlangte einst bei Schalke Bekanntheit, als seine Ausstiegsklausel in Höhe von knapp 50 Millionen Euro an die Öffentlichkeit gelangte. Letztlich schaffte der heute 25-jährige Deutsch-Kosovare bei den Königsblauen aber ohnehin nicht den erhofften Durchbruch. Für S04 bestritt Avdijaj lediglich zwölf Pflichtspiele (zwei Tore).

Klose folgte in Altach auf Ex-Bundesliga-Profi Magnin

Danach folgte für den gebürtigen Osnabrücker quasi Verein auf Verein. Nachdem Avdijaj Schalke 2018 endgültig verließ, wechselte er zunächst in die Niederlande zu Willem II Tilburg, danach kickte er für Trabzonspor (Türkei), Heart of Midlothian (Schottland), den FC Emmen (Niederlande) und AEL Limassol (Zypern). Im Sommer 2021 heuerte Avdijaj dann in Hartberg an.

Klose unterschrieb im Sommer 2022 in Altach, war zuvor Co-Trainer von Hansi Flick beim FC Bayern bzw. coachte im Nachwuchs des deutschen Rekordmeisters. In Altach nahm der 44-Jährige nun seinen ersten Job als Cheftrainer an.

Beim österreichischen Bundesligisten folgte Klose auf den früheren Bundesliga-Profi Ludovic Magnin, der Altach nach dem Klassenverbleib in Richtung Schweizer Heimat verließ und dort beim Zweitligisten Lausanne übernahm.

