Der französische Meister Paris St. Germain muss im Champions-League-Achtelfinalrückspiel bei Bayern München offenbar auf im Starspieler Neymar verzichten. Laut "Le Parisien" hat eine MRT-Untersuchung beim Brasilianer nun für Gewissheit gesorgt: Er hat sich einen partiellen Bänderriss im Knöchel zugezogen und fällt damit drei bis vier Wochen aus.

Somit verpasst der 31-Jährige auch das Rückspiel in München am 8. März. Eine offizielle Bestätigung der Diagnose seitens des Vereins steht allerdings noch aus.

Was war passiert?.

Beim Ligue-1-Spiel von PSG gegen Lille wurde der Brasilianer in der 51. Minute mit der Trage aufgrund einer Verletzung am rechten Knöchel vom Platz gebracht.

MRT-Untersuchung bei Neymar

Der 222-Millionen-Euro-Mann schlug die Hände vors Gesicht, als er vom Platz getragen wurde und schüttelte den Kopf. Für ihn kam Hugo Ekitike aufseiten der Gastgeber zum Einsatz.

Nun steht bereits die erste Diagnose. Wie PSG auf der eigenen Website mitteilte, hat "Neymar im Spiel gegen Lille eine Verstauchung des Knöchels erlitten und sich im Anschluss einer MRT-Untersuchung unterzogen".

Finale Neymar-Diagnose wohl am Dienstag

Erste Entwarnung aufseiten des französischen Top-Klubs gibt es demnach, denn diese "ergab keine Fraktur". Die finale Diagnose wurde noch nicht bekanntgegeben.

Bei den Bayern muss Paris einen 0:1-Rückstand aus dem Hinspiel im Prinzenparkstadion am vergangenen Dienstag wettmachen. Gegen Lille hatte Neymar in der 17. Minute zum zwischenzeitlichen 2:0 für PSG getroffen.

Gegen OSC bot Paris die Troika Neymar, Lionel Messi und Kylian Mbappe in der Anfangsformation auf. Wegen einer Verletzung am gleichen Knöchel war der Brasilianer auch bei der WM-Endrunde in Katar mehrere Spiele ausgefallen.