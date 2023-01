Ruhig und besinnlich ist es bei diesem Klub so gut wie nie!

Paris Saint-Germain ist nach einem bärenstarken Saisonstart zuletzt ein wenig ins Trudeln geraten. Zwei der vergangenen drei Ligaspiele wurden verloren, der Vorsprung an der Tabellenspitze ist auf drei Punkte geschrumpft.

Und auch an anderer Stelle gibt es wieder Zoff. Der Grund: das Amt des Kapitäns. Eigentlich ist der Brasilianer Marquinhos bei PSG der Mann mit der Kapitänsbinde. In seiner Abwesenheit führte beim Pokalspiel gegen Sechstligist Pays de Cassel am vergangenen Montag Superstar Kylian Mbappe das Team auf das Feld.

Vor allem einer wunderte sich darüber sehr: Innenverteidiger und PSG-Urgestein Presnel Kimpembe. Seit 2005 spielt der 27-Jährige für den Klub und ist seit Jahren einer der Vize-Kapitäne. Mbappe hatte die Rolle als Vize-Kapitän bislang noch nicht inne, lief aber dennoch mit der Binde auf.

PSG-Urgestein Kimpembe fühlte sich degradiert

Nach dem 7:0-Sieg, bei dem Mbappe einen Fünferpack schnürte, erklärte Cheftrainer Christophe Galtier dies so: "Das ist seit Beginn der Saison so festgelegt worden. Ich hatte beschlossen, dass Kylian Vize-Kapitän sein sollte. Er ist bei PSG geblieben und hat die Binde verdient, wenn Marquinhos nicht da ist."

Kimpembe hatte davon allerdings noch nichts gehört und fühlte sich dementsprechend degradiert. So äußerte er in den sozialen Netzwerken, er hätte "viele Dinge über mich hören und lesen" müssen.

"Ich möchte deshalb einige Sachen klarstellen, damit sich nicht falsche Infos über diese Angelegenheit verbreiten: Ich bin über die Entscheidung nicht informiert worden", betonte er.

Laut "L'Equipe" wurde die Angelegenheit durch ein Gespräch zwischen Galtier und Kimpembe inzwischen aus der Welt geschafft. Dabei stellte sich heraus, dass sich der Cheftrainer auch noch unglücklich ausgedrückt hatte.

So ist Mbappe nicht alleiniger Vize-Kapitän, stattdessen übt er das Amt in Rotation mit Kimpembe, Sergio Ramos und Marco Verratti aus. Wird ein Ersatz für Marquinhos benötigt, entscheidet dann der Trainer je nach Verfügbarkeit seiner Spieler.