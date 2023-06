Gut zwei Wochen nach einem schweren Unfall mit einem Pferd hat das spanische Krankenhaus Virgen del Rocio ein Update zum Zustand von Paris St. Germains Torhüter Sergio Rico veröffentlicht.

Demnach musste der 29-Jährige, der bei einem Volksfest in seiner andalusischen Heimat von einem Pferd getreten und dabei schwer am Kopf verletzt wurde, wieder ins künstliche Koma versetzt werden.

Erst vor zwei Tagen wurde von den behandelnden Ärzten vermeldet, dass die vorherige Sedierung aufgehoben werden konnte.

PSG-Keeper Rico auf die Intensivstation verlegt

Doch nun sei der Zustand des Torhüters wieder deutlich ernster geworden, weshalb sich die Mediziner dazu entschieden, Rico ein weiteres Mal in den künstlichen Tiefschlaf zu versetzen.

Zudem wurde er den Angaben der Ärzte nach auch auf die Intensivstation verlegt.

In seiner spanischen Heimat nahm er an einer traditionellen Pilgerreise teil, einem Volksfest in Andalusien, dabei kam es eben zum folgenschweren Unfall. Zuletzt trugen seine PSG-Kollegen in der Ligue 1 Trikots mit dem Namen Ricos.

Rico ist bei Paris St. Germain in der abgelaufenen Rückrunde die die Nummer 2 hinter Gianluigi Donnarumma gewesen.