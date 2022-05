Köln - Lukas Podolski spielt auch in der kommenden Saison in Polen für Gornik Zabrze. Dies gaben der Klub und der deutsche Fußball-Weltmeister von 2014 am Donnerstag gemeinsam bekannt.

Der 36-Jährige spielt seit Mitte 2021 für Zabrze, in dieser Saison hatte er bisher 27 Liga-Einsätze (neun Tore).

Video: Ganze Stadt feiert Podolski-Verlängerung

In einem Video, das der 14-malige Meister am Donnerstag veröffentlichte, malt ein Junge ein großes Plakat.

Er geht damit zum Verein und wird zu Podolski nach Hause geschickt, um sich ein Autogramm zu holen. Sein Zettel stellt sich als der neue Einjahresvertrag heraus - und die ganze Stadt feiert.

