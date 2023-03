Nach seinen zuletzt schwachen Leistungen vor allem in der Champions League gegen den FC Bayern München droht Weltfußballer Lionel Messi wohl Ungemach von den PSG-Ultras.

Mitglieder der Pariser Ultra-Gruppierung "Collectif Ultras Paris" kündigten gegenüber der spanischen Zeitung "Mundo Deportivo" an, Messi beim Heimspiel gegen Stade Rennes am Sonntag (17:05 Uhr im Liveticker) auspfeifen zu wollen.

"Wir werden Messi am Sonntag auspfeifen. Sein Gehalt ist zu hoch im Verhältnis zu dem, was er auf dem Platz leistet", teilte die Gruppierung mit, machte jedoch keine Details dazu, wann und in welcher Form genau der Protest ablaufen soll.

Klubchef Nasser Al-Khelaifi erklärte, man wisse nichts von derartigen Plänen, diese wären jedoch "seltsam", da Messi erst gezeigt habe, dass er der beste Spieler der Welt sei.

Zukunft von Messi bei PSG offen

"La Pulga" hatte Argentinien bei der WM in Katar zum Titel geführt und war zum besten Spieler des Turniers gewählt worden. Im Klub jedoch konnte er an diese Leistungen danach nicht anknüpfen, gegen die Bayern im Achtelfinale der Champions League blieb Messi in beiden Spielen (0:1 und 0:2) blass.

Die Zukunft des 35-Jährigen nach der laufenden Saison ist offen.

PSG bemüht sich seit Monaten um eine Vertragsverlängerung, allerdings gab es zuletzt auch Berichte, wonach jene Leistungen in der Königsklasse zu einem Umdenken geführt hätten. Auch Vereine aus der MLS oder aus Saudi-Arabien, wo Messis langjähriger Rivale Cristiano Ronaldo inzwischen spielt, sollen Interesse zeigen.