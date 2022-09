Madrid (SID) - Stürmerstar Karim Benzema steht dem spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid nach seiner Verletzung wieder zur Verfügung. Am Mittwoch nahm der französische Torjäger wieder am Training der Madrilenen teil, im Heimspiel in La Liga gegen CA Osasuna am Sonntag (21.00 Uhr) kehrt er wohl nach dreiwöchiger Pause in den Kader zurück.

"Ich bin froh, wieder im Team zu sein", sagte der 34-Jährige, der im Auftaktspiel der Champions League bei Celtic Glasgow (3:0) eine Sehnen- und Muskelverletzung im rechten Oberschenkel erlitten hatte: "Ich fühle mich sehr gut und wohl. Ich habe Lust, am Sonntag zu spielen." Die vergangenen Länderspiele mit der Nationalmannschaft hatte Benzema ebenfalls verpasst.