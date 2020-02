Köln - Der Fußballverband der Schweiz (SFV) hat den ursprünglich bis zur EM 2020 laufenden Vertrag mit Nationaltrainer Vladimir Petkovic vorzeitig verlängert. Grundsätzlich besitze der neue Vertrag Gültigkeit bis zum 31. Dezember 2022, teilte der SFV am Dienstag mit. Allerdings ist dies an eine erfolgreiche Qualifikation für die WM 2022 in Katar geknüpft.

"Sollte die Schweiz nach vier Endrunden-Teilnahmen in Serie die Qualifikation für die WM 2022 nicht als Erster oder Zweiter der Ausscheidung schaffen, endet der neue Vertrag mit dem Cheftrainer per Ende 2021 respektive bei einem Aus in den Play-offs per Ende März 2022", hieß es in der Mitteilung.

Petkovic (56) hatte die "Nati" im Sommer 2014 übernommen. Seitdem führte er die Schweiz zur EM 2016, zur WM 2018 (jeweils Aus im Achtelfinale) und zur EM 2020.

