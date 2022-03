Köln (SID) - Auch Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan hat sich zutiefst besorgt über den Krieg in der Ukraine geäußert. "Ich verfolge das alles über die Medien, lese viele Nachrichten. Es ist sehr traurig zu sehen, was in der Ukraine gerade passiert. Mir tun all die unschuldigen Menschen, die dort hineingezogen werden, einfach nur leid", sagte der Mittelfeldspieler von Manchester City im Interview mit der Sport Bild.

In einem Krieg gebe es "immer nur Verlierer", ergänzte Gündogan: "Wir wollen nicht, dass Menschen ihre Leben lassen müssen. Dementsprechend müssen wir alle alles daransetzen, das zu vermeiden." Er bete dafür, dass die Menschen in der Ukraine "ganz schnell wieder in Frieden leben können".