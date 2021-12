Madrid (SID) - Rekordmeister Real Madrid setzt seine Verfolger in der spanischen Fußball-Liga unter Druck. Die Mannschaft des 2014er-Weltmeisters Toni Kroos bezwang Athletic Bilbao am Mittwoch in einem Nachholspiel mit 1:0 (1:0) und liegt an der Tabellenspitze sieben Punkte vor ihrem Stadtrivalen Atletico, der ein Spiel weniger absolviert hat.

Der französische Nationalspieler Karim Benzema (40.) sicherte Real den fünften Ligasieg in Serie. Noch vor Weihnachten spielen die Königlichen schon wieder gegen Bilbao - am 22. Dezember, diesmal in einem vorgezogenen Duell.