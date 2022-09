Prag (SID) - Angeführt von zwei Offensivspielern aus Leverkusen geht die tschechische Fußball-Nationalmannschaft in ihre kommenden beiden Nations-League-Partien. Nationaltrainer Jaroslav Silhavy berief am Dienstag Patrik Schick und Sturmtalent Adam Hlozek von Bayer Leverkusen in sein Aufgebot für die Spiele gegen Portugal (24. September) und drei Tage später gegen die Schweiz.

Schick kam bislang 33-mal für sein Land zum Einsatz (17 Tore), zuletzt verpasste er im Juni wegen seiner Leistenoperation vier Nations-League-Spiele. Der 20 Jahre alte Hlozek absolvierte bisher 18 Partien (ein Treffer).

Innenverteidiger Ondrej Kudela steht erstmals seit Anfang 2021 wieder im Kader. In einem Europa-League-Spiel mit Slavia Prag soll er angeblich seinen Gegenspieler rassistisch beleidigt haben. Daraufhin wurde Kudela für zehn Spiele gesperrt und verpasste die EM. Inzwischen spielt der 35-Jährige beim indonesischen Erstligisten Persija Jakarta.

In Gruppe 2 liegt Tschechien derzeit vier Punkte hinter Tabellenführer Spanien.