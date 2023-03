Verlieren verboten! Real Madrid kämpft im Clasico beim Erzrivalen FC Barcelona um seine vermeintlich letzte Chance im spanischen Titelkampf. "Es ist ein Must-win-Game", sagte Nationalspieler Antonio Rüdiger bei DAZN, "wenn du dabei bleiben möchtest, muss du das Spiel gewinnen. Wir wissen das - und so werden wir auch hingehen und alles geben."

Sollte am Sonntag (ab 21 Uhr im Liveticker) Barca mit Toptorjäger Robert Lewandowski die Oberhand behalten, hätte es bei dann noch zwölf ausstehenden Spielen zwölf Punkte Vorsprung. Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen frotzelte in Richtung Rüdiger und dessen Kollegen Toni Kroos, Real müsse auf der Hut sein. Rüdiger erwiderte lächelnd: "Wir werden vorbereitet sein, mach dir mal keine Sorgen."

Benzema wohl rechtzeitig fit für Clasico

Zumal der angeschlagene Weltklasse-Stürmer Karim Benzema rechtzeitig fit werden sollte. Auf David Alaba muss Real beim Vorhaben, im vierten Clasico der Saison den zweiten Sieg einzufahren, allerdings verzichten.

Das Hinspiel hatte der Titelverteidiger im Oktober mit 3:1 für sich entschieden. Mitte Januar setzte sich Barca im Supercup-Finale in Saudi-Arabien 3:1 durch, Anfang März gewannen ter Stegen und Co. im spanischen Pokal das Halbfinal-Hinspiel 1:0 in Madrid. Das Rückspiel steigt am 5. April.

Besondere Brisanz erhält das neuerliche Duell durch die Schiedsrichteraffäre, in der Real als Partei im sich abzeichnenden Strafprozess wegen mutmaßlichen Sportbetrugs gegen Barca auftreten will.

Barcelona hatte zwischen 2001 und 2018 sieben Millionen Euro an den früheren Schiedsrichterfunktionär Enriquez Negreira gezahlt, Präsident Joan Laporta beteuert die Unschuld des Klubs.