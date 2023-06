Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger (Real Madrid) hat Ärger wegen eines bei TikTok dokumentierten Vorfalls mit einem aufdringlichen Fan am Frankfurter Flughafen - und hat sich nun entschuldigt.

Rüdiger war dem Mann gegenüber beleidigend geworden und hatte ihn als "Spasti" bezeichnet, nachdem es ein kleines Wortgefecht zwischen den beiden gegeben hatte.

"Autogramme und Selfies für die Fans, die respektvoll fragen, sehr gerne und jederzeit. Aber manchmal geht es mir persönlich etwas zu weit", erklärte Rüdiger der "Bild", die über das Video berichtet hatte.

Rüdiger entschuldigt sich nach Vorfall

"Vor allem das ständige ungefragte Gefilme, was ich persönlich als unhöflich empfinde, hat in dem Moment etwas genervt", erklärte Rüdiger. "Trotzdem hätte ich nicht so (...) reagieren dürfen. Sorry dafür."

DFB-Sportdirektor Rudi Völler sagte am Freitag in Frankfurt, er kenne das Video nicht, aber er kenne den Vorfall. "Ich habe gestern schon mit Antonio Rüdiger gesprochen. Es tut ihm leid." Rüdiger habe einen Fehler gemacht, "aber das darf man auch nicht überbewerten", betonte Völler.

Rüdiger gebe gerne Autogramme und sei stets freundlich, sofern mit ihm auch respektvoll umgegangen werde.