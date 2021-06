München - Im letzten Test vor der Europameisterschaft sollte sich die deutsche Mannschaft ursprünglich für das Turnier in Form bringen. Ein positiver Corona-Fall im Team der Letten bringt am Nachmittag vor dem Spiel Wirbel in die Sache.

Derzeit gehe der DFB jedoch von keiner Spiel-Absage aus, wie der "Kicker" berichtet. "So lange das Gesundheitsamt keine weiteren Maßnahmen einleitet, gehen wir davon aus, dass das Spiel wie geplant stattfindet", wird ein DFB-Sprecher zitiert.

Positiver Fall bei Lettland - Gesundheitsamt dran

Wie "Sport 1" zuvor berichtete und sich dabei auf Insider-Informationen bezog, soll ein Mitglied des lettischen Lagers am Sonntag positiv auf das Virus getestet worden sein. Im Spiel der Deutschen gegen die Ukraine vor einigen Wochen fand das Spiel sogar statt, obwohl fünf Akteure der Ukrainer positiv getestet worden.

"Es wird derzeit geprüft, ob ein Spieler der lettischen Mannschaft mit Corona infiziert ist. Sollte ein positiver Befund bestätigt werden, werden im Rahmen der Kontaktpersonennachverfolgung die üblichen Schritte eingeleitet. Das Gesundheitsamt der Landeshauptstadt Düsseldorf steht in engem Austausch mit dem DFB", erklärte das Gesundheitsamt auf Nachfrage des Senders.

Der betroffene Spieler sei unmittelbar isoliert worden und eine weitere Reihe an Tests wurde durchgeführt. Kommt kein weiterer positiver Fall zum Vorschein, dürfte das Spiel wie geplant stattfinden.

