Der Deutsche Fußball-Bund will seine finanziellen Schwierigkeiten gewissenhaft aufarbeiten - und kräftig sparen. "Wir schieben ein strukturelles Defizit von 19,5 Millionen Euro vor uns her. Zehn Arbeitsgruppen tagen", sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf am Freitag in Frankfurt/Main. "Wir führen die Ergebnisse in einigen Wochen zusammen und sehen, welches Sparpotenzial aus dem DFB heraus möglich ist." Ergebnisse sollen am 4. Juli vorliegen.

Unter anderem hat der Bau des neuen Frankfurter Campus 30 Millionen Euro mehr gekostet als ursprünglich veranschlagt. Neuendorf bekräftigte, es sei "unser Anspruch, dass wir dieses schwierige Thema alleine bewältigen". Dem SID hatte er zuletzt gesagt: "Alles steht auf dem Prüfstand."

Neuendorf betonte, die Finanznot sei "bei der Aufstellung des Jahresabschlusses aufgefallen, diese Dinge sind vor unserer Amtszeit vorgefallen". Der DFB gehe mit dem Problem "offen" um: "Die Compliance-Leute untersuchen diesen Fall bis ins kleinste Detail. Wenn Konsequenzen erforderlich sein sollten, werden wir die ziehen."