Die deutsche U17-Nationalmannschaft hat ohne Punktverlust das Viertelfinale der EM in Ungarn erreicht. Das Team von DFB-Trainer Christian Wück gewann ihr letztes Gruppenspiel in Debrecen gegen Schottland mit 3:0 (0:0). Am Samstag geht es entweder gegen England oder die Schweiz um den Einzug ins Halbfinale.

Noah Darvich vom SC Freiburg (49.), der Berliner Bence Dardai (54.), Sohn von Hertha-Trainer Pal Dardai, und Kjell-Arik Wätjen (Borussia Dortmund/90.+1) sorgten für die Tore. Der Hoffenheimer Max Moerstedt scheiterte mit einem Foulelfmeter (70.).

Zuvor hatte Deutschland mit Siegen über Portugal (4:0) und Titelverteidiger Frankreich (3:1) vorzeitig den Einzug in die Runde der letzte Acht perfekt gemacht.