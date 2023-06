Bei Blitz und Donner huschten Joshua Kimmich und Julian Brandt am späten Abend ins Hotel - Hansi Flick musste seine müden Kurz-Urlauber vor der "1000" also gar nicht mehr selbst wachrütteln.

Der Bundestrainer will ein Jahr vor der Heim-EM das Feuer in den Augen seiner Nationalspieler sehen. Mehr Stabilität, mehr Zielstrebigkeit, mehr Konstanz werde es für den vierten Europameistertitel brauchen, schärfte er dem Team ein. Und: mehr Leidenschaft.

DFB-Team: Hofmann will "die Leute ins Boot holen"

"Alle werden brennen", versprach Rudi Völler vor dem ungeliebten Länderspiel-Dreierpack nach dem Saisonende. Der Sportdirektor sprach wie Flick am Donnerstagmorgen auch selbst zum Team: Eine neue Begeisterung soll die Nationalmannschaft so weit tragen, wie es nur geht.

"Wir wollen die Leute wieder ins Boot holen, uns reinhauen", betonte Jonas Hofmann, der geheiratet und ein paar erholsame Tage in Rom verbracht hatte, bei der Ankunft in Frankfurt. Benjamin Henrichs ergänzte während der ersten Pressekonferenz: "Das Ziel ist, es zur Heim-EM wieder so hinzubekommen wie zur WM 2006."

DFB-Team: Flick schaut bei Manchester City genauer hin

Vor dem vorrangig politisch bedeutsamen 1000. Länderspiel gegen die Ukraine am Montag in Bremen (im Liveticker auf ran.de) steht die Nähe zu den Fans im Mittelpunkt. 600 Eintrittskarten wurden für das Training am Donnerstag auf dem Campus verlost, die Spieler gaben am Mittwochabend schon bereitwillig Autogramme. "Wir wollen die Menschen begeistern und mitreißen", schrieb Präsident Bernd Neuendorf in seinem Grußwort für das DFB-Magazin.

Flick entwirft dazu den Masterplan. Besonders im Europapokal hat er genau hingeschaut, wie Erfolg entsteht - nicht alles will er übernehmen. "Ich weiß nicht, ob ich mich zum Beispiel mit der AS Rom identifizieren möchte. Bei allem Respekt für Jose Mourinho habe ich mir oft Gedanken gemacht: Willst du, dass deine Mannschaft so spielt? Die Antwort ist: Nein", sagte er im "FAZ"-Interview. Wenig Mourinho, viel Guardiola: "Wenn wir über ein Beispiel sprechen wollen, dann gerne Manchester City. Was mir da imponiert, ist gerade auch die Defensive."

DFB-Team: Flick will die Dreierkette testen

Die will Flick häufiger in einer Dreierformation anordnen und "viel Power über die Außen" bringen, aktiv und offensiv. "Wenn wir noch für Aufbruchstimmung sorgen wollen, dann müssen wir jetzt loslegen", forderte Ilkay Gündogan. Völler sekundierte: "Das Brennen reicht nicht - du musst auch zeigen, dass du es auf dem Platz kannst."

Gündogan (ManCity) wird wie Robin Gosens (Inter Mailand) im Friedensspiel noch fehlen, beide stehen im Champions-League-Finale. Als Europapokalsieger stößt Thilo Kehrer am Freitag zum Team, er holte mit West Ham United den Titel in der Conference League. Flick gefällt's: Jeder Funke Euphorie hilft. Er spüre im Trainerteam, in der Mannschaft und bei sich selbst "gewaltige Vorfreude", sagte der Bundestrainer.

DFB-Team: Flick mit deutlichen Worten in Richtung Niklas Süle

Die Begeisterung soll die Fans erfassen, die nach der WM und einem dramatischen Saisonfinale des Fußballs müde sind. Flick verspricht daher jedem, der kommt oder einschaltet, "100 Prozent Einsatz". Auch Hofmann sieht keine Motivationsprobleme: "Es ist immer wieder eine Ehre und ein Privileg, hier zu sein."

Flicks klare Ansage an Niklas Süle, der nicht dabei ist, darf als Mahnung an alle verstanden werden - spätestens jetzt wird mehr gefordert. "Ich will, dass er von seiner Einstellung, von seiner Mentalität einen Schritt nach vorne macht", sagte der Bundestrainer, schließlich lasse der Innenverteidiger von Borussia Dortmund mit seinem gewaltigen Potenzial "noch einiges liegen".

Genau das soll der Nationalmannschaft nicht passieren. Was eine Topmannschaft ausmache, betonte Flick, sei, "dass sie immer dann, wenn es darauf ankommt, performt". Gelingt dies, ist auch die Ansage des Präsidenten zu erfüllen: "Wir wollen weiter Fußballgeschichte schreiben."