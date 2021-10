Köln (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist auch in ihrem vierten WM-Qualifikationsspiel unter Bundestrainer Hansi Flick klarer Favorit, Sportwettenanbieter bwin rechnet mit einem weiteren Zu-Null-Sieg. Ein Erfolg der DFB-Elf am Freitag gegen Rumänien (20.45 Uhr/RTL) ohne Gegentor brächte das 1,55-fache des Einsatzes, am wahrscheinlichsten ist ein 2:0 mit einer 6,00-Quote. Bei einer Niederlage würde das 20-fache des Einsatzes ausgezahlt, bei einem Unentschieden das 9,5-fache.