Wolfsburg (SID) - Der nächste Ausfall für Bundestrainer Hansi Flick: Auch Julian Draxler steht für die beiden abschließenden WM-Qualifikationsspiele am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) in Wolfsburg gegen Liechtenstein und drei Tage später in Armenien nicht zur Verfügung. Der Profi von Paris St. Germain, der zuletzt keine Rolle im Nationalteam gespielt hatte, habe sich eine Muskelverletzung zugezogen, berichtete Flick am Mittwoch.

"Das tut mir wirklich leid, weil Julian ein sehr gutes Training absolviert und gezeigt hat, was für eine Qualität er hat", sagte Flick.

Der Bundestrainer muss zudem auf den Niklas Süle (positiver Corona-Test), Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala, Karim Adeyemi (alle Quarantäne), Florian Wirtz und Nico Schlotterbeck (beide verletzt) verzichten. Flick reagierte auf die Ausfälle mit den Nachnominierungen von Maximilian Arnold, Ridle Baku und Kevin Volland.