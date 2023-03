Nach der 2:3-Niederlage gegen Belgien im zweiten Testspiel des Jahres hagelt es weiter Kritik an der deutschen Nationalmannschaft.

Neben Dietmar Hamann, der sogar den Rauswurf von Bundestrainer Hansi Flick forderte, hat sich nun ein weiterer ehemaliger Nationalspieler mit drastischer Kritik zu Wort gemeldet.

Holger Badstuber plädiert zwar dafür, an Flick festzuhalten. "Er ist weiterhin der richtige Mann", schrieb der 34-Jährige in seinem Blog "badstuber28.de". Aber Flick müsse nun schnell Antworten auf drängende Fragen liefern, forderte der ehemalige Bayern-Star. Denn: "Die Uhr bis zum EM-Start tickt trotzdem gegen ihn."

Wie Hamann und Matthäus kritisiert auch Badstuber die erste halbe Stunde, als das DFB-Team schon mit 0:2 hinten lag, mit scharfen Worten.

Badstuber über Anfangsphase: "Ein Desaster"

"Was die deutschen Spieler in den ersten 30 Minuten gegen Belgien abgeliefert haben, war ein Desaster", schrieb Badstuber: "Es ist mir unerklärlich, dass sich Spieler, die sich zur Elite des deutschen Fußballs zählen dürfen, nicht für dieses Trikot zerreißen, nicht alles reinhauen, ohne Emotionen spielen."

Die Spieler müssten in jeder Partie Ehre, Stolz und Aufopferung zeigen, betonte der WM-Dritte von 2010. Aber "gegen Belgien war zunächst nichts davon zu sehen".

Dabei ging Badstuber nicht nur auf die mangelnde Einstellung ein, sondern auch auf spielerische Defizite. "Wir haben massive Probleme in der Außenverteidigung", stellte er fest und richtete damit eine brisante Forderung an Flick in Bezug auf Joshua Kimmich.

Badstuber fordert Opfer von Kapitän Kimmich

"Als Trainer würde ich sagen: 'Josh, du bist mein Kapitän, aber du musst sich jetzt aufopfern und spielst hinten rechts!" Denn im Mittelfeld habe man mit Leon Goretzka, Ilkay Gündogan, Emre Can, Florian Wirtz und Jamal Musiala genügend gute Spieler.

Diese "knallharten" Entscheidungen, wie Badstuber sie nennt, müsse der Bundestrainer auch im gesamten Kader treffen: "Hansi Flick muss die Phase der Experimente beenden und einen Stamm aus 14 bis 16 Spielern bilden – und zwar schnell!"

Nur so könne es dem DFB-Team gelingen, den eigenen hohen Ansprüchen gerecht zu werden.

"Deutschland ist immer noch eine riesige Fußball-Nation mit mehr als 80 Millionen Einwohnern. Unsere Ansprüche sollten ebenso groß bleiben", forderte Badstuber. "Und mit diesem Selbstbewusstsein sollten wir auch die Heim-EM im kommenden Jahr unbedingt angehen."