Köln (SID) - Robin Koch vom englischen Fußball-Erstligisten Leeds United träumt von der Heim-EM 2024. "Mein größtes Ziel ist die Rückkehr in die Nationalmannschaft. Ich will noch ein großes Turnier spielen", sagte der 26-Jährige im Interview mit Spox und Goal.

Das bisher letzte seiner acht Länderspiele absolvierte der Innenverteidiger im Juni 2021 gegen Dänemark (1:1). Bei der anschließenden EM stand Koch zwar im Kader, kam aber nicht zum Einsatz. Bundestrainer Hansi Flick nominiert am Freitag sein Aufgebot für die Länderspiele gegen Peru (25. März in Mainz) und Belgien (28. März in Köln).