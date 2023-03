Frankfurt am Main (SID) - Nach ihrer Babypause und der Rückkehr auf den Platz hat Fußball-Nationalspielerin Melanie Leupolz die Teilnahme an der WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) in den Blick genommen. Das Turnier werde "sicher ein Thema werden, dafür will ich mich bei Chelsea bestmöglich präsentieren und mich wieder empfehlen", sagte die Mittelfeldspielerin bei t-online.

Ihr Fokus liege aber zunächst auf den Leistungen beim englischen Topklub FC Chelsea, bei dem Leupolz Anfang des Jahres wieder ins Training eingestiegen war und Ende Januar ihr Comeback gefeiert hatte. Dann werde man "sehen, was die Zukunft bringt", sagte die 28-Jährige: "Oberste Priorität hat bei mir derzeit, möglichst viel Einsatzzeit bei Chelsea zu bekommen und wieder in absolute Topform zu kommen."

Im März 2022 hatte Leupolz ihre Schwangerschaft verkündet, wegen der sie auch die EM im vergangenen Sommer in ihrer Wahlheimat England verpasste. Im Oktober kam ihr erstes Kind auf die Welt. Zuletzt hatte die 75-malige Nationalspielerin am 30. November 2021 gegen Portugal (3:1) im DFB-Trikot auf dem Platz gestanden.

Am 7. und 11. April bestreitet die Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg die letzten beiden Härtetests vor der WM in den Niederlanden und gegen Brasilien. Der zweimalige Weltmeister trifft in der Gruppenphase in Australien auf Marokko, Kolumbien und Südkorea.