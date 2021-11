München - Die deutsche Nationalmannschaft hat die Qualifikation für die WM-Endrunde 2022 in Katar bereits in der Tasche. Nun stehen noch zwei Länderspiele in der WM-Quali an, das erste davon am Donnerstagabend in Wolfsburg gegen Liechenstein (ab 20:45 Uhr im Liveticker auf ran.de).

Da Niklas Süle im Vorfeld positiv auf Corona getestet wurde und zudem auch noch einige Kontaktpersonen des Münchners daraufhin vorzeitig die Heimreise antreten mussten, könnte es gegen Underdog Liechtenstein die ein oder andere Überraschung in der Aufstellung von Bundestrainer Hansi Flick geben.

Flick verzichtet aber auf Experimente gegen den Fußballzwerg Liechtenstein.

So läuft das DFB-Team gegen Liechtenstein auflaufen: Neuer (FC Bayern München) - Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Kehrer (Paris St. Germain), Rüdiger (FC Chelsea), Günter (SC Freiburg) - Gündogan (Manchester City), Goretzka (FC Bayern München) - Baku (VfL Wolfsburg), Reus (Borussia Dortmund), Sane (FC Bayern München) - Müller (FC Bayern München).

