Köln (SID) - Aufgrund von muskulären Problemen hat Bayern Münchens Nationalspielerin Carolin Simon ihre Teilnahme an den kommenden Länderspielen der deutschen Fußballerinnen abgesagt. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag mit. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg verzichtet vor den Spielen am 7. April (20.00 Uhr/sportstudio.de) gegen die Niederlande und am 11. April (18.00 Uhr/ARD) gegen Brasilien vorerst auf eine Nachnominierung.

Die 30 Jahre alte Simon hat bislang 21 Länderspiele absolviert, dabei gelangen der Abwehrspielerin drei Treffer. Das Highlight in diesem Jahr ist die WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August). Simon war bei der WM 2019 dabei, die sehr erfolgreiche EURO 2022 mit Platz zwei nach der Finalniederlage gegen England verpasste sie.