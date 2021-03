Duisburg/München - Das war ein Start nach Maß für die deutsche Nationalmannschaft ins EM-Jahr 2021. Zum Auftakt der WM-Qualifikation fuhr das DFB-Team einen ungefährdeten 3:0-Sieg gegen Island ein. Dabei verlief der Spieltag äußerst turbulent.

Am Spieltag hatte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitgeteilt, dass der Test von Offensivakteur Jonas Hofmann positiv ausgefallen war. Der Gladbacher wurde vom Gesundheitsamt Düsseldorf wie Marcel Halstenberg (RB Leipzig), der als Kontaktperson der Kategorie 1 eingestuft ist, in Quarantäne geschickt.

Löw: "Bleiben wahrscheinlich in dieser Gruppe"

Bundestrainer Joachim Löw verzichtet dennoch auf Nachnominierungen für die weiteren WM-Qualifikationsspiele. "Es gibt ja tägliche Testungen. Wenn da jetzt nichts mehr kommt, bleiben wir sehr wahrscheinlich in dieser Gruppe, es sei denn, es kommen noch Verletzungen", sagte Löw bei RTL nach dem 3:0 (2:0) gegen Island in Duisburg.

Angesichts der Hygiene- und Testbestimmungen sei es "auch gar nicht so einfach, jetzt noch jemanden dazu zu nehmen", sagte Löw. Im Auftaktspiel fehlten verletzungsbedingt der bereits abgereiste Toni Kroos (Real Madrid), Robin Gosens (Atalanta Bergamo) und Niklas Süle (Bayern München).

Am Sonntag tritt die deutsche Mannschaft in Bukarest gegen Rumänien an (ab 20:45 Uhr im Liveticker auf ran.de). Am folgenden Mittwoch ist wieder in Duisburg Nordmazedonien der Gegner.

