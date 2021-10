Frankfurt am Main (SID) - Die deutsche Nationalmannschaft bedankt sich mit einer besonderen Aktion bei ihren Fans. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und sein langjähriger Ausrüster adidas verschenken beim letzten Heimspiel des Jahres am 11. November in Wolfsburg gegen Liechtenstein Trikots. Jeder Stadionbesucher und jede -Besucherin erhält am Spieltag ein Männer-Shirt der Größe L.

Die Tickets für die vorletzte Begegnung in der WM-Qualifikation (20.45 Uhr/RTL) kosten zwischen 25 und 70 Euro (ermäßigt 15 bis 50 Euro). Kinder bis einschließlich 14 Jahre bezahlen zehn Euro. Für die Begegnung gilt die 2-G-Regel, Besucher und Besucherinnen müssen geimpft oder genesen sein und entsprechende Nachweise mit sich führen.

Die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick hat das Ticket für die WM in Katar bereits gelöst. Das Duell mit dem Außenseiter aus dem Fürstentum hat daher für die Quali ebenso keine Bedeutung mehr wie jenes zum Abschluss mit Armenien am 14. November (18.00 Uhr/RTL) in Jerewan.