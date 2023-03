Frankfurt am Main (SID) - Mit speziellen Banden wird der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bei den kommenden Länderspielen der Nationalmannschaft ein Zeichen gegen Rassismus setzen. Im Rahmen der "Internationalen Wochen gegen Rassismus" ist bei den Partien am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Mainz gegen Peru und am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Köln gegen Belgien am Spielfeld der Slogan "Wir haben was gegen Rassismus" zu sehen.

Wie der DFB am Freitag mitteilte, sind die Banden auch bis zum 3. April bei Spielen des U21-Nationalteams, der beiden Frauen-Bundesligen sowie der 3. Liga der Männer im Einsatz. Darüber hinaus wird die Botschaft über die Social-Media-Plattformen des DFB sowie der Vereine verbreitet.