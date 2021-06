Innsbruck (SID) - Bundestrainer Joachim Löw setzt im ersten Test für die Fußball-EM wie erwartet von Beginn an auf die Rückkehrer Mats Hummels und Thomas Müller. Das Duo trägt gegen Turnierteilnehmer Dänemark in Innsbruck (21.00 Uhr/RTL) erstmals seit November 2018 und dem 2:2 in der Nations League gegen die Niederlande wieder das DFB-Trikot.

Hummels verteidigt vor Kapitän Manuel Neuer mit Matthias Ginter und Niklas Süle in einer Dreierkette. Die Außen geben Lukas Klostermann und Robin Gosens. Im Mittelfeld sichern Joshua Kimmich und Florian Neuhaus ab. Müller soll in zentraler Rolle flankiert von seinen Münchner Klubkollegen Serge Gnabry und Leroy Sane für Gefahr sorgen. - Die deutsche Aufstellung: 1 Neuer - 4 Ginter, 5 Hummels, 15 Süle - 16 Klostermann, 20 Gosens - 6 Kimmich, 17 Neuhaus - 10 Gnabry, 25 Müller, 19 Sane. - Trainer: Löw