Frankfurt am Main - Die Europäische Fußball-Union (UEFA) zeichnet das medizinische Team, das dem dänischen Nationalspieler Christian Eriksen nach seinem Herzstillstand bei der EM das Leben gerettet hatte, sowie dessen Mannschaftskollegen Simon Kjaer mit dem President's Award aus. UEFA-Boss Aleksander Ceferin würdigte die Preisträger als "die wahren Helden der EURO 2020". Eriksen war im ersten dänischen EM-Spiel gegen Finnland (0:1) auf dem Platz zusammengebrochen und musste reanimiert werden.

"Sie haben einen fantastischen Job gemacht und mir das Leben gerettet", dankte Eriksen den Ärzten in der UEFA-Mitteilung vom Dienstag: "Ein großes Dankeschön geht auch an meinen Freund und Kapitän Simon und meine Teamkollegen in der dänischen Mannschaft für ihre Unterstützung am 12. Juni und danach."

Eriksen wurde Defibrillator eingesetzt

Nach Eriksens Zusammenbruch war der dänische Kapitän Kjaer als einer der ersten zu seinem Teamkollegen geeilt. Der frühere Wolfsburger brachte den 29 Jahre alten Mittelfeldspieler erst in eine stabile Seitenlage.

Nach Eintreffen der Notärzte trommelte er seine Mitspieler zusammen, um einen Kreis um Eriksen als Sichtschutz vor den Fernsehkameras und Zuschauern zu bilden.

Eriksen ist mittlerweile ein Defibrillator eingesetzt worden. Ob er seine Karriere bei Inter Mailand fortsetzen kann, ist allerdings noch offen.

