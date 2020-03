Kopenhagen/München - Der frühere Bundesliga-Profi Thomas Kahlenberg ist an Coronavirus erkrankt. Das teilte sein einstiger Verein Bröndby Kopenhagen mit, bei dem er am vergangenen Wochenende als Zuschauer im Stadion war.

Kahlenberg habe sich während einer Reise nach Amsterdam mit dem Covid19-Virus infiziert. Dem 36-Jährigen gehe es laut einer Klubmitteilung den Umständen entsprechend gut. Er und Personen, die in den vergangenen Tagen in direkten Kontakt mit ihm gekommen sind, haben sich in Quarantäne begeben – darunter auch Bröndby-Verteidiger Joel Kabongo sowie Co-Trainer Martin Retov.

Der frühere dänische Nationalspieler kam 2009 vom französischen Verein AJ Auxerre zum damaligen Deutschen Meister VfL Wolfsburg und absolvierte für die Niedersachsen bis zu seinem Abschied 2013 insgesamt 39 Bundesligaspiele. Seine aktive Karriere beendete Kahlenberg 2017.

