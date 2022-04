Nyon (SID) - Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hält sich mit Blick auf die nächste Präsidentenwahl beim Weltverband FIFA bedeckt. "Wir haben erst beim FIFA-Kongress in der vergangenen Woche erfahren, dass Gianni Infantino wieder kandidieren will", sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin am Donnerstag nach der Sitzung des Exekutivkomitees: "Da wir nicht mehr wissen, ist es zu früh für einen Kommentar."

Der äußerst umstrittene Infantino hatte angekündigt, im nächsten Jahr erneut antreten zu wollen. In der Vergangenheit standen sich die UEFA und ihr früherer Generalsekretär Infantino bei diversen wichtigen Themen mit fundamental unterschiedlichen Ansichten gegenüber.