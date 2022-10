München - Jens Lehmann droht wegen dem Kettensägen-Vorfall aus dem Juni erneut Ärger.

Der frühere Nationaltorwart soll damals mit einer Kettensäge das Grundstück seines Nachbarn in Berg am Starnberger See betreten haben.

Dort habe er laut Anklage das Stromkabel der installierten Kamera abgerissen. Danach soll er einen Dachbalken, der seinen freien Blick auf den Starnberger See störte, abgesägt haben.

Die Überwachungskamera filmte alles mit, weil sie mit Akkus weiterlief. Der Nachbar verklagte Lehmann daraufhin wegen Sachbeschädigung.

Der Prozess ist noch nicht abgeschlossen - und könnte nun noch länger dauern.

Internet-Datenkabel durchtrennt - Anzeige gegen Unbekannt

Laut einem Bericht der "Bild" hat der Nachbar ein weiteres Mal Strafanzeige wegen Sachbeschädigung eingereicht.

"Irgendjemand hat das Datenkabel der Telekom durchtrennt. Daran hing mein Internet und auch die Überwachungskamera, die im Juli Herrn Lehmann bei seiner Kettensägen-Aktion gefilmt hat", so der 91-Jährige.

Noch ist nicht sicher, ob dies im Zusammenhang mit Lehmann steht. Daher wurde zunächst Anzeige gegen Unbekannt gestellt.

Oberstaatsanwältin Andrea Grape von der Staatsanwaltschaft München ll hat die Anzeige bestätigt: "Es gibt Ermittlungen wegen einer neuerlichen Sachbeschädigung."

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.