Timo Werner vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig steht Bundestrainer Hansi Flick für das 1000. Länderspiel der DFB-Geschichte gegen die Ukraine am Montag (18.00 Uhr/ZDF) in Bremen wohl nicht zur Verfügung. "Für Montag wird es sehr, sehr eng. Ich probiere, dass es für das zweite Spiel reicht", sagte Werner am Donnerstag auf dem DFB-Campus in Frankfurt/Main.

Werner war im Abschlusstraining für das Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt (2:0) umgeknickt. Während der Begegnung am vergangenen Samstag im Berliner Olympiastadion lag er einige Male auf dem Boden und wurde nach einer Stunde humpelnd ausgewechselt. Die Schmerzen seien noch da, so Werner.

Nach dem Spiel gegen die Ukraine trifft die DFB-Auswahl in Warschau auf Polen (16. Juni) und in Gelsenkirchen auf Kolumbien (20. Juni).