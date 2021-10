Mailand/München - Italiens Fußball-Welt kommt aktuell aus dem Staunen nicht mehr heraus.

Der Grund: Ein bekannter Scout hat die unglaubliche Trefferquote eines 13 Jahre alten Nachwuchsstürmers der AC Mailand veröffentlicht und den jungen Mann damit zum landesweiten Gesprächsthema gemacht.

Francesco Camarda, so der Name des Stürmer-Wunderkinds, soll in den vergangenen Jahren Tore wie am Fließband erzielt haben. Dies enthüllte Sciabolata Morbida, Scout und Analyst im italienischen Verband, auf Twitter.

So soll Camarda bereits in der Saison 2017/18 in 40 Spielen unglaubliche 247 Tore erzielt haben. Eine Saison später waren es 172 Tore in 31 Einsätzen, 2019/20 64 Tore in 16 Partien. Ingesamt kam der 13-Jährige also auf sagenhafte 5,5 Treffer pro Partie und 483 Tore in 87 Spielen.

Es ist nicht unüblich, dass in Jugendspielen deutlich mehr Tore fallen, aber Camardas Werte sind mehr als beeindruckend. Es ist also nicht verwunderlich, dass der Milan-Nachwuchsspieler zum Gesprächsthema wurde. In dieser Saison läuft Camarda bereits im fünften Jahr für Milans Nachwuchs auf und darf bereits für die ältere U15 ran. Ob er auch dort seine Trefferquote aufrechterhalten kann, wird sich noch zeigen.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.