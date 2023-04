Der FC Barcelona und Real Madrid haben die jüngsten Blamagen abgehakt und sich wieder in Torlaune präsentiert. Barca gewann gegen Pokalsieger Betis Sevilla am Samstagabend mit 4:0 (3:0) und festigte seine souveräne Tabellenführung in La Liga. Der deutsche Nationaltorwart Marc-Andre ter Stegen hielt bereits zum 24. Mal in dieser Saison die Null und stellte damit einen Klub-Rekord auf.

Real setzte sich gegen Aufsteiger UD Almeria mit 4:2 (3:1) durch. Der Rückstand der Königlichen auf Spitzenreiter Barcelona beträgt weiter elf Punkte.

Die Katalanen hatten unter der Woche bei Rayo Vallecano verloren (1:2), überhaupt blieb das Team um ter Stegen in drei der vorangegangenen vier Spiele ohne Sieg. Gegen Sevilla trafen der Ex-Gladbacher Andreas Christensen (14.), der frühere Bayern-Torjäger Robert Lewandowski (36.) und Raphinha (39.) nun schon in der ersten Hälfte.

Später sorgte ein Eigentor von Guido Rodriguez (82.) für den Endstand. Barca hatte allerdings auch erleichtertes Spiel: Sevillas Edgar Gonzales, erst in der 12. Minute eingewechselt, sah noch vor der Pause Gelb-Rot (33.). Kurz vor Schluss gab Lamine Yamal sein Pflichtspieldebüt, der 15-Jährige wurde eingewechselt (83.), ist damit der jüngste Barca-Spieler der Geschichte - und hätte schon nach drei Minuten beinahe das 5:0 erzielt.

Rodrygo zaubert - Madrid gewinnt

Auch Madrid, vor vier Tagen in Girona (2:4) von Viererpacker Taty Castellanos abgeschossen, war vom Anpfiff an um Wiedergutmachung bemüht. Mit DFB-Abwehrchef Antonio Rüdiger und Ex-Nationalspieler Toni Kroos in der Startelf kombinierten sich die Königlichen auch ohne den verletzten Luka Modric spielfreudig nach vorne.

Kapitän Karim Benzema (5./17./42., Foulelfmeter) stellte mit einem Hattrick die Weichen früh auf Sieg, vor allem die Vorarbeit zum zweiten Tor sorgte für Raunen im Publikum: Rodrygo tänzelte sich an der Seitenlinie leichtfüßig an Gegenspieler Samuel Costa vorbei und bediente den Franzosen mustergültig.

Rodrygo (47.) war es auch, der mit einem satten Fernschuss für Reals vierten Treffer sorgte. Bei den Gästen trafen Lazaro (45.+1) und der eingewechselte Lucas Robertone (61.).