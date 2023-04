Dem FC Barcelona droht womöglich ein Punktabzug in La Liga. Dies hängt mit dem Einsatz von Barcas Mittelfeldspieler Gavi beim 4:0 über den FC Elche am vergangenen Samstag zusammen.

Schließlich prüft Elche laut Angaben des spanischen Radiosenders "COPE" einen Einspruch gegen die Wertung der 0:4 Heim-Niederlage gegen die Katalanen. Grund dafür sei der potenziell regelwidrige Einsatz von Gavi.

Gavis Probleme mit der Registrierung

Der Spanier wurde nach seiner Vertragsverlängerung bei Barca bis 2026 bekanntermaßen noch nicht erfolgreich bei der Liga registriert. Daraufhin wurde Gavi vorerst der Status des Profispielers beim FC Barcelona entzogen. Zusammen hängt diese Nicht-Registrierung mit den finanziellen Problemen des Klubs.

"Artikel 141 des spanischen Fußball-Verbandes (RFEF) würde Gavi daran hindern, in derselben Saison mit einer annullierten Lizenz erneut zu spielen", zitierte der Radiosender und ging dabei auf den Einspruch Elches ein.

Gavi legt für Lewandowski vor

Nichtsdestotrotz stand Gavi in Elche 68 Minuten auf dem Platz und war beim Assist zum 3:0 durch Ex-Bayern-Stürmer Robert Lewandowski auch maßgeblich am Spiel beteiligt. Offiziell ist Gavi zurzeit in der Reserve-Mannschaft der Katalanen gelistet - bei der Vertragsverlängerung sollte er die Rückennummer 6 erhalten, mit der er bereits auch auflief.

Die spanischen Medien "Sport" und "Marca" berichten derweil, dass der FC Barcelona sich keine Gedanken machen müsse. Gavi lief gegen Elche mit der Trikotnummer 30 auf, mit der er auch zu Saisonbeginn registriert wurde. Daher sei man auch bei den Blaugrana dementsprechend gelassen - laut "Sport" hätten die Katalanen am Freitag vor dem Spiel sowohl vom Verband als auch der Liga grünes Licht erhalten.