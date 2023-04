UPDATE, 5. April, 23:00: Benzema mit Hattrick - Real nach 4:0 gegen Barca im Pokalfinale

Spaniens Fußballmeister Real Madrid hat sich durch einen 4:0 (1:0)-Sieg im Clasico beim Cupverteidiger FC Barcelona für das Endspiel der Copa del Rey qualifiziert. Der aktuelle Champions-League-Sieger machte durch diesen Auswärts-Erfolg im Halbfinale die 0:1-Hinspielniederlage wieder wett.

Matchwinner der extrem effizienten Gäste war Torjäger Karim Benzema, dem binnen einer halben Stunde zwischen der 50. und 80. Minute ein lupenreiner Hattrick gelang. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit hatte Vinicius Junior (45.+1) die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti in Führung gebracht. Die Katalanen dominierten in den ersten 45 Minuten, fanden aber nach dem Doppelschlag Benzemas kurz nach Wiederbeginn nicht mehr in die Partie.

Die siegreichen Madrilenen treffen im Endspiel in Sevilla auf Außenseiter CA Osasuna. Das Team aus Pamplona hatte sich in der Vorschlussrunde gegen Athletic Bilbao durchgesetzt.

UPDATE, 5. April, 21:50: FC Barcelona gegen Real Madrid - Halbzeit 0:1

In einem hochemotionalen Spiel zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid fällt in den ersten 45 Minuten nur ein Treffer. Die Königlichen gehen durch einen späten Treffer von Vinícius Júnior mit 1:0 in die Pause, obwohl bis dato die Katalanen die bessere Mannschaft war. Die erste Viertelstunde brachte viel Schwung und Tempo, danach verloren sich die Teams in kleinen Fouls und vielen Diskussionen, sodass der Spielfluss immer wieder unterbrochen wurde.

Zum Ende wurde Real zwar besser, der Treffer hatte sich dennoch nicht abgezeichnet. Wenn es bei diesem 1:0 für Real bleibt, sehen wir hier eine Verlängerung.

UPDATE, 5. April, 19:45: FC Barcelona gegen Real Madrid - die Aufstellungen

Die Aufstellungen der beiden Teams sind da. So gehen Barca und Real in den Clasico.

Der FC Barcelona:

und Real Madrid:

FC Barcelona gegen Real Madrid live im TV, Livestream und Liveticker

Der fünfte Clasico der Saison 2022/23 steht an. Zum Halbfinal-Rückspiel in der Copa del Rey gastiert Real Madrid beim FC Barcelona. Während Barca heute im heimischen Camp Nou bereits ein Remis zum Weiterkommen reichen würde, sind die Madrilenen nach der 0:1-Pleite im Hinspiel zum Siegen verdammt. Anpfiff ist um 21 Uhr.

Drei der vergangenen vier Duelle konnte das Team von Barca-Trainer Xavi gewinnen, einzig am 9. Spieltag setzte es in der Liga eine 1:3-Pleite. "Sie werden noch heißer auf eine Revanche sein, mit noch mehr Mut und Selbstvertrauen auftreten. Sie werden angeschlagen sein nach drei verlorenen Clasicos, nun folgt der nächste - die nächste Schlacht, der nächste Wettbewerb", rechnete die Barca-Legende auf der Pressekonferenz mit einem giftigen Gegner.

Real Madrid heute zu Gast beim FC Barcelona: Copa del Rey im TV, Livestream und Liveticker

Madrid-Coach Carlo Ancelotti schlägt in eine ähnliche Kerbe. "Wir sind gut in Form, motiviert, konzentriert und haben nach dem Spiel gegen Valladoid ein gutes Gefühl. Wir haben viel Selbstvertrauen, dass wir ein gutes Spiel machen. Barca hat uns die letzten drei Male geschlagen. Es ist der Moment für uns, um zu gewinnen", machte der Übungsleiter vor der Partie klar.

Dafür stehen dem Italiener nahezu alle Akteure zur Verfügung, einzig Ferland Mendy fehlt weiterhin mit einer Muskelverletzung. Anders ist die Lage hingegen in der katalanischen Metropole - mit Frenkie De Jong, Andreas Christensen, Ousmane Dembele und Pedri muss Xavi auf einige arrivierte Kräfte verzichten.

FC Barcelona - Real Madrid heute live: Wo und wann findet das Halbfinale in der Copa del Rey statt?

Das Halbfinal-Rückspiel findet im Spotify Camp Nou statt. Anstoß ist am heutigen Mittwoch, 5. April 2023, um 21 Uhr.

Barca vs. Real: Wo läuft der Clasico im spanischen Pokal heute live im Free-TV?

Nirgendwo, im frei empfangbaren Fernsehen könnt ihr die Copa del Rey nicht sehen.

FC Barcelona - Real Madrid: Clasico in der Copa del Rey heute live im Pay-TV

Im Pay-TV überträgt Sportdigital Fußball die Partie. Möglicherweise könnt ihr den TV-Sender bei eurem bestehenden Pay-TV-Vertrag hinzubuchen.

Barca vs. Real heute live: Clasico im Halbfinal-Rückspiel der Copa del Rey im Livestream

Auch im Livestream ist Sportdigital Fußball für die Übertragung zuständig, Zugang erhaltet ihr nach Abschluss eines Abos. Darüber hinaus zeigt auch DAZN das Spiel heute live, die Vorberichterstattung startet um 20:45 Uhr. Zudem könnt ihr das Match auch bei OneFootball als Pay-per-view erwerben.

FC Barcelona vs. Real Madrid: Clasico heute live - Halbfinale der Copa del Rey im Liveticker

Einen Liveticker findet ihr bei ran.de, dort begleiten wir die Partie von der Bekanntgabe der Aufstellungen bis zum Abpfiff.

Clasico heute live: FC Barcelona vs. Real Madrid im Halbfinale der Copa del Rey - Highlights

Highlights findet ihr nach Abpfiff bei DAZN und bei Sportdigital Fußball, zudem werden diese auch auf YouTube hochgeladen.

