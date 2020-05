Köln - Stürmer Aritz Aduriz vom spanischen Erstligisten Athletic Bilbao hat seine Fußballkarriere aus gesundheitlichen Gründen beendet. Das gab der 39-Jährige am Mittwoch bekannt. Grund ist eine bevorstehende Operation, bei der ihm ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt wird. "Leider hat mein Körper gesagt: Es ist genug", schrieb Aduriz auf Twitter.

Der Spanier spielte insgesamt elf Jahre für die erste Mannschaft von Bilbao, schoss in 312 Spielen 118 Tore und gewann mit dem Klub 2015 den spanischen Supercup. In Hin- und Rückspiel gelangen ihm gegen den FC Barcelona insgesamt vier Treffer. In der Europa League wurde Aduriz 2015/16 mit zehn und 2017/18 mit acht Treffern Torschützenkönig.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.