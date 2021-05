München/Madrid - Real Madrids Trainer Zinedine Zidane hat Spekulationen um einen beschlossenen Abschied zum Saisonende dementiert.

"Wie könnte ich meinen Spielern jetzt sagen, dass ich gehen werde? Das ist eine Lüge", sagte der Franzose am Sonntag nach dem 1:0 (0:0)-Sieg bei Athletic Bilbao am vorletzten Spieltag.

Zidane: Fokus liegt auf Real Madrid

"Ich konzentriere mich nur auf die aktuelle Saison. Wir haben noch ein Spiel und werden alles geben. Das ist das Einzige, was mir im Moment wichtig ist. Den Rest sehen wir am Ende der Saison", sagte Zidane.

Mehrere spanische Medien hatten zuvor berichtet, Zidane habe seine Mannschaft von seinem Abgang unterrichtet. Der Vertrag des einstigen französischen Weltklassespielers bei Real läuft noch bis 2022.

Auf der Pressekonferenz am Samstag hatte der WM-Champion von 1998 erklärt, dass "irgendwann der Zeitpunkt erreicht ist, dass es zu Veränderungen kommt". Als Coach hatte "Zizou" die Madrilenen von 2016 bis 2018 zu drei Triumphen in der Champions League in Folge geführt.

Gerüchte um Nachfolger bei Real

Zuletzt hatte es in Italien bereits Medienberichte gegeben, dass Zidane Nachfolger von Andrea Pirlo beim italienischen Rekordmeister Juventus Turin werden könnte. Zidane war als Spieler in der Saison 1996/97 zu Juventus gewechselt.

Italienische Medien spekulieren derweil über Massimiliano Allegri als Nachfolger von Zidane bei Real. Dieser hatte vor zwei Jahren mit Juve seinen fünften Scudetto erobert und sich seitdem eine Ruhepause gegönnt.

Mit der "Alten Dame" gewann Zidane unter Marcello Lippi das Weltpokalfinale 1996, holte zweimal die italienische Meisterschaft und stand zweimal im Champions-League-Finale, beide gingen jedoch verloren.

